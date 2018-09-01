В Петрозаводске объявлен в розыск виновник наезда на пешехода

По теме
Загрузка...
Неустановленный водитель сбил человека в районе проспекта Александра Невского и скрылся с места происшествия.
Госатоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП.
31 августа, около 21 часа 35 минут в районе пересечения улицы Льва Толстого и проспекта Александра Невского в Петрозаводске неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода 1987 года рождения.
Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщил.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят звонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 715-900 или 78-44-44.
По теме
Выбор читателей
27.08.2018, 14:54
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
26.08.2018, 11:27
25.08.2018, 11:35
27.08.2018, 10:42
Аналитика
31.08.2018 11:50
Тема недели
Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.
29.08.2018 16:06
29.08.2018 10:57
27.08.2018 14:54
22.08.2018 16:23
Чтиво
28.08.2018 10:00
Без политики
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
Медиа
31.08.2018 13:20
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии