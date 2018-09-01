В Петрозаводске объявлен в розыск виновник наезда на пешехода

Неустановленный водитель сбил человека в районе проспекта Александра Невского и скрылся с места происшествия.

Госатоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП.

31 августа, около 21 часа 35 минут в районе пересечения улицы Льва Толстого и проспекта Александра Невского в Петрозаводске неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода 1987 года рождения.

Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщил.



Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят звонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 715-900 или 78-44-44.