В Петрозаводске обнаружили опасные несанкционированные свалки

Отходы деятельности медицинских предприятий, подлежащие специальной утилизации, незаконно вывозились и складировались на пустующих территориях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Две несанкционированные свалки медицинских материалов были обнаружены сотрудниками Администрации города в конце минувшего года. Как отмечают специалисты, отходы, образующиеся в лечебных учреждениях, представляют серьезную опасность и согласно нормативам подлежат отдельной утилизации.

"Видимо, по недосмотру руководителей медицинских организаций, мусор был вывезен организациями-посредниками и попросту вывален на пустующих территориях. После вмешательства работников прокуратуры и сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карелии, опасные свалки были оперативно ликвидированы", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Администрации города Анна Дудырина.