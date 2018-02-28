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Новости. Общество
11:31, 28 Февраля 2018

В Петрозаводске Общественный штаб ищет независимых наблюдателей на выборах президента

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Общественный штаб по наблюдению за выборами предлагает пройти курсы наблюдателей и стать одним из участников проекта.

Общественный штаб по наблюдению – проект независимого общественного наблюдения за выборами Президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия.

"Мы формируем команду наблюдателей, которых обеспечим квалифицированной подготовкой и поддержкой в день голосования", - сообщают руководители проекта.

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России, которые состоятся 18 марта, уже начал работать в Петрозаводске.

По словам одного из руководителей штаба Олега Реута, главной задачей проекта является независимое наблюдение за выборами, чтобы впоследствии сделать выводы, как на самом деле прошло голосование на избирательных участках в районах Карелии и Петрозаводске.

В режиме онлайн штаб будет сообщать информацию о явке, возможных нарушениях и предварительных итогах голосования.

Информация будет транслироваться на сайте "Столицы на Онего", а также издания "7х7". Кроме того, будут публиковаться комментарии политологов, представителей штабов кандидатов в президенты и их доверенных лиц, а также руководителей ЦИК Карелии.

Общественный штаб по наблюдению также предлагает пройти курсы наблюдателей и стать одним из участников проекта.

Как стать общественным наблюдателем, можно узнать по телефону: + 7 900 459 19 66 (Олег).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2018-02-28 11:48:03
'Где деньги, Зин?!'

Олег согласен наблюдать за ходом
Чтоб выборы прошли все на ура!
Никто от Вас пока не звонит
По видимому, что то здесь не так?

Да, кстати , у народа есть вопросы
А сколько платят за рабочий день.
Не могут говорят найти бесплатных волонтеров
Ответите здесь, пожалуйста, скорей!
однозначно
2018-02-28 11:43:32
А как они будут выявлять независимость наблюдателей? Тут недавно писали про одного навальненка, который у едросов шестерил в трудной жизненной ситуации.
dgin
2018-02-28 11:36:14
Наблюдатели должны быть от кандидатов ,участв. в выборах а не от абстрактного общества. Потом ищи свищи их.
Гость
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