В Петрозаводске Общественный штаб ищет независимых наблюдателей на выборах президента

Общественный штаб по наблюдению за выборами предлагает пройти курсы наблюдателей и стать одним из участников проекта.

Общественный штаб по наблюдению – проект независимого общественного наблюдения за выборами Президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия.

"Мы формируем команду наблюдателей, которых обеспечим квалифицированной подготовкой и поддержкой в день голосования", - сообщают руководители проекта.

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России, которые состоятся 18 марта, уже начал работать в Петрозаводске.

По словам одного из руководителей штаба Олега Реута, главной задачей проекта является независимое наблюдение за выборами, чтобы впоследствии сделать выводы, как на самом деле прошло голосование на избирательных участках в районах Карелии и Петрозаводске.

В режиме онлайн штаб будет сообщать информацию о явке, возможных нарушениях и предварительных итогах голосования.

Информация будет транслироваться на сайте "Столицы на Онего", а также издания "7х7". Кроме того, будут публиковаться комментарии политологов, представителей штабов кандидатов в президенты и их доверенных лиц, а также руководителей ЦИК Карелии.

Общественный штаб по наблюдению также предлагает пройти курсы наблюдателей и стать одним из участников проекта.

Как стать общественным наблюдателем, можно узнать по телефону: + 7 900 459 19 66 (Олег).