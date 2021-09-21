В Петрозаводске обвиняемый в преступлении мужчина скрылся от суда (ФОТО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске обвиняемого, сообщает МВД республики.

Полиция Петрозаводска разыскивает 37-летний Илью Алексеевича С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 314 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера), и скрывшегося от суда.

Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемом, полиция просит сообщать по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется.