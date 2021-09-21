В Петрозаводске обворовавший магазин рецидивист раздарил все украденное друзьям

В столице республики сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из магазинов города. Он рассказал, что неизвестный украл в торговой точке пять футболок с принтом и логотипом сети. Причинённый материальный ущерб составил 3 тысячи рублей.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что похищенное подарил своим друзьям, не оставив ни одной футболки себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишения свободы на срок до двух лет.