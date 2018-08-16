В Петрозаводске очевидцы вызвали полицию из-за детского портфеля

На остановке "Улица Пархоменко" в среду днем обнаружили подозрительный детский портфель, на место выезжал наряд полиции, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

"Перекресток ул. Пархоменко – ул. Чапаева, на остановке "Улица Пархоменко", в сторону перекрестка ул. Чапаева - пр. Лесной, лежит подозрительный черный детский портфель. Выезжал наряд полиции. Проверено: портфель пустой. Опасности нет", - сказано в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы.