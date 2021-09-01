В Петрозаводске одного из участников ДТП на полной скорости выбросило на газон (ВИДЕО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло в четверг вечером на перекрестке улиц Гоголя и Анохина в Петрозаводске.

Водитель автомобиля, двигавшегося по второстепенной дороге со стороны улицы Анохина не пропустил машину, приближавшуюся с улицы Гоголя, несмотря не то, что у нее было преимущество.

Столкновение произошло на высокой скорости. В результате один из автомобилй выбросило на газон.

Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент Д. П. Запись резмещена в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.