В Петрозаводске официально аннулирована улица Петербургская

Глава городского округа поставила точку в скандале вокруг переименования части улицы Энгельса.

Накануне отпуска глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник подписала постановление об аннулировании элемента улично-дорожной сети карельской столицы под названием "Улица Петербургская". Как говорится в постановлении, наименование этой улицы аннулировано "в связи с полной утратой".

Таким образом, Ирина Мирошник поставила точку в скандале вокруг переименования части улицы Энгельса, которое вызвало недовольство многих горожан. Напомним, с этой инициативой в мэрию обратилась общественная организация "Все дома". Администрация карельской столицы поддержала это предложение и накануне Нового года приняла постановление о переименовании улицы на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Однако жильцы двух домов по бывшей улице Энгельса выступили против этого решения. По их словам, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе. Кроме того, жильцы домов на бывшей улице Энгельса выразили возмущение тем обстоятельством, что администрация Петрозаводска не поинтересовалась их мнением при принятии решения о переименовании улицы.

В начале июня Ирина Мирошник встретилась с протестующими горожанами и пообещала им, что улице Петербургской будет возвращено прежнее название. По словам Мирошник, ее не устраивает ситуация, которая вызвала у горожан столько переживаний. "Мы останавливаем подобные преобразования по городу, объявляем мораторий на возврат к историческим названиям и другого рода переименованиям улиц", – отметила глава Петрозаводского городского округа.