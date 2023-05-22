Суд Петрозаводска не стал строго наказывать экс-следователя, обвиняемого в 16 преступлениях

Бывший следователь, виновный в мошенничестве, краже с банковского счета и злоупотреблениях должностными полномочиями, получил условный срок.

В Петрозаводском городском суде сегодня был вынесен приговор в отношении бывшего следователя СК Карелии Ильи М., обвиняемого по нескольким эпизодам. Об этом сообщает «МК в Карелии».

В частности, экс-следователя обвиняли в мошенничестве, краже с банковского счета и злоупотреблениях должностными полномочиями. По версии следствия, Илья М. похищал в 2020–2021 годах деньги потерпевших по уголовным делам, а также оформлял кредиты на умерших, чьи телефоны были изъяты на местах происшествий и на обвиняемых по уголовным делам. Общая сумма ущерба от его действия составила более 2,6 млн рублей.

Прокуратура запрашивала для обвиняемого 9 лет лишения свободы.

Сегодня судья Петрозаводского городского суда Татьяна Петина приговорила бывшего следователя к 7,5 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей.