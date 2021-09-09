В Петрозаводске охранница сдала росгвардейцам пьяного автомобилиста

Сотрудники вневедомственной охраны задержали петрозаводчанина, управлявшего машиной в состоянии опьянения.

Информация о нетрезвом водителе поступила из травмпункта на улице Антикайнена в Петрозаводске, сообщают в Росгвардии.

Женщина-охранник обратила внимание на пьяного человека за рулём. Она сообщила об этом в правоохранительные органы. Прибывшая группа задержания остановила машину в соседнем дворе.

Водитель был пьян настолько, что не мог ровно ходить, утверждают в Росгвардии. Он был передан полицейским.

Ранее сообщалось, что мужчина явился в детский сад в Петрозаводске, угрожая расправиться с заведующей.