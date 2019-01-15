В Петрозаводске около мусорных баков нашли неизвестный предмет

В минувшее воскресенье на улице Мелентьевой жильцы обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 13 января в дежурную часть Росгвардии поступило сообщение о том, что в Петрозаводске возле мусорных бачков около домов на ул. Мелентьевой жителями города обнаружен предмет, похожий на гранату времен ВОВ.

В ходе обследования взрывотехники ОМОН установили, что найденный предмет – муляж гранаты Ф-1. Находка не представляла опасности для людей.

Сотрудники ОМОН передали муляж следственно-оперативной группе МВД.