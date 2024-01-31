В Петрозаводске определят победителя конкурса, вытащившего самую тяжелую добычу

На международном зимнем фестивале пройдет традиционный конкурс «Онежский окушок».

В рамках международного фистиваля «Гиперборей — 2024» в Петрозаводске пройдет традиционный турнир по зимнему лову рыбы на мормышку «Онежский окушок» (0+). Об этом рассказали в городской мэрии.

К участию в турнире будут допускаться мужчины и женщины старше 14 лет. Победители определятся в четырех номинациях: «Самый большой улов» (Мужчины); «Самый большой улов» (Женщины); «Самый опытный рыболов»; «Самый юный рыболов».

Победителей будут определять по наибольшему весу пойманной добычи. При этом в мэрии напомнили, что в зачет принимаются любые виды рыб, разрешенные к вылову Правилами любительского и спортивного рыболовства в Карелии.

Регистрировать участников будут до 8 февраля в паблике Культурно-досугового центра Древлянки и по телефону: 75-00-80. Также желающие смогут подать заявку 10 февраля с 08.30 до 09.00 на Онежской набережной у ротонды.

Сам турнир начнется с 9.00 утра 10 февраля напротив ротонды на Онежской набережной.