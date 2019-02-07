В Петрозаводске организация не хочет выплачивать работнику зарплату

Следком Карелии проводит проверку по факту невыплаты заработной платы.

По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало зарплату своему работнику. Сумма составила 57 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.