В Петрозаводске осенью убрана треть несанкционированных свалок

До конца осени подрядчик уберет в столице Карелии более двух тысяч кубических метров мусора.

По информации администрации Петрозаводска, за прошлую неделю в рамках муниципального контракта сотрудники "Автоспецтранса" вывезли мусор на улицах Халтурина и Ригачина. Сейчас работы ведутся на Лососинской улице. Также на этой неделе планируется уборка на улице Гоголя.

В ближайшее время несанкционированные свалки ликвидируют в Соломенном, Сайнаволоке и на Ключевой.

С начала осени подрядчик убрал более тысячи кубических метров мусора. Впереди уборка еще двух тысяч кубометров. В приоритете находятся территории близ жилищного фонда, уточнили в мэрии.