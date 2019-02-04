В Петрозаводске оштрафовали агентство, выбивавшее долги с людей

Коллекторское агентство оштрафовано на 50 тысяч рублей, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В России в государственный реестр включено 238 организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в том числе зарегистрированное на территории Карелия общество с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство Илма".

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий сотрудники УФССП России по Карелии в действиях ООО "Коллекторское агентство Илма" выявлены нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в связи с чем в отношении организации был составлен протокол об административных правонарушениях.

По результатам его рассмотрения решением Арбитражного суда Республики Карелия ООО "Коллекторское агентство ИЛМА" привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности может послужить основанием для принятия Федеральной службой судебных приставов решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра. Указанной мере уже подвергнуты 17 организаций, ранее включенных в государственный реестр.