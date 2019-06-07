В Петрозаводске оштрафовали таксистов за незаконные фонари на крыше

Инспекторы провели профилактическое мероприятие "Нелегальный перевозчик"на территории вокзалов, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автоинспекторы проверили водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, законность нанесения гектографических схем и установки опознавательного фонаря легкового такси, наличие технического осмотра и необходимой документации.

Проверка автобусов и легковых такси осуществлялась на железнодорожном вокзале и автовокзале. В ходе мероприятия пресечено 7 нарушений ПДД водителями легкового такси.

В отношении 2 водителей составлены протоколы об административном правонарушении за управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкого такси. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

3 водителя управляли транспортными средствами, на которых незаконно установлен фонарь легкового такси. Фонари конфискованы. Материалы дела направлены в суд для принятия решения. Штраф за данное нарушение - 5 тысяч рублей.

2 водителя привлечены к административной ответственности за отсутствие технического осмотра и путевого листа.