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В Петрозаводске оштрафованы 13 водителей, проехавших по "встречке"

Новости. Общество
12:00, 06 Октября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Тринадцать водителей проигнорировали дорожный знак "Въезд запрещен" и получили штраф, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 6 октября, утром в районе гимназии №17 проводилось профилактическое мероприятие "Безопасность пешехода".

Автоинспекторы контролировали соблюдение правил дорожного движения водителями при проезде нерегулируемых пешеходных переходов на перекрестке улиц Вольная и Дзержинского, обеспечивали безопасность детей при переходе проезжей части.

В период мероприятия инспекторами ДПС пресечено 13 нарушений правил дорожного движения - по улице Вольная (от ТРЦ "Лента") водители двигались во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция еще раз обращает внимание водителей, что по улице Вольная на участке от ул. Дзержинского в сторону гипермаркета "Лента" организовано одностороннее движение.

Проезд от парковки гипермаркета по ул. Вольной в сторону ул. Дзержинского теперь запрещён! 

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