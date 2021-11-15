В Петрозаводске особенно плохо обстоят дела с безопасностью и социальным климатом – так показало исследование

Исследование показало посредственное качество жизни в столице Карелии на фоне других городов России, и особенно плохо обстоят дела с безопасностью и социальным климатом.

Федеральная государственная корпорация развития ВЭБ.РФ рассчитала индекс качества жизни во всех административных центрах регионов России. Петрозаводск получил противоречивые оценки как по объективным показателям, так и по отзывам горожан.

Индекс учитывает 250 показателей по 12 составляющим благополучия: жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность, развитие территорий и благоустройство, экология, безопасность, общество, работа и отдых, гражданские права. Для оценки использовались преимущественно данные статистики и результаты опроса жителей городов.

По каждому ключевому показателю городам присваивался балл от 0 до 100, где 0 баллов — худшее значение, 100 баллов — лучшее значение. В Петрозаводске по некоторым критериям показатели доходили до 70 баллов, но по ряду направлений столица Карелии оказалась на самом «дне».

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