В Петрозаводске осудили подрядчика, благоустраивавшего парк в центре города и трассу «Фонтаны»

Директор двух фирм-подрядчиков, нанесший ущерб городскому бюджету на 2,2 миллиона рублей, был приговорен к условному сроку и штрафу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении директора двух подрядчиков, занимавшихся исполнением муниципальных контрактов в городе в 2017–2018 годах. Он признан виновным в мошенничестве.

Контракты с подрядчиками по благоустройству парка «Ямка» и трассы «Фонтаны» власти Петрозаводска заключили в декабре 2017 года и июле 2018. После выполнения работ директор составил акты об их приемке, указав ложные сведения о материалах.

Администрация Петрозаводска оплатила работы, в том числе завышенную цену за материалы — более 2,2 миллионов рублей.

В ходе следствия директор не признал свою вину и требования властей Петрозаводска о взыскании материального ущерба.

В результате суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, а также штрафом в 210 тысяч рублей. Кроме того, виновный должен будет возместить ущерб администрации Петрозаводска.