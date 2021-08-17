В Петрозаводске осудили участников банды наркоторговцев

Молодые люди за торговлю наркотиками через интернет отправятся в колонию строгого режима, сообщили в петрозаводском городском суде.

В Петрозаводске предстали перед судом два жителя города 25 и 23 лет. Ранее несудимые молодые люди обвинялись в сбыте наркотиков с использованием интернета. Незаконной деятельностью в крупном размере они занимались в составе группы лиц.

Суд назначил наказание старшему из них в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 30 тысяч рублей. Младший также отправится в колонию строгого режима на 8 лет и заплатит штраф в 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.