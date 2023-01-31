В Петрозаводске осужденным рассказали о вреде алкоголя, сигарет и наркотиков

Для осужденных, состоящих на учете в УФСИН, была организована встреча с наркологом, сообщили в ведомстве.

В целях профилактики таких пагубных привычек, как курение, злоупотребление алкоголем, наркомании и токсикомании, заведующая наркологическим отделением Республиканского наркодиспансера Марна Наймович провела беседу с осужденными к наказанию без изоляции от общества.

В ходе мероприятия Марина Наймович рассказала присутствующим, какое влияние на организм оказывают табак, спиртные напитки, психоактивные вещества, как происходит формирование зависимости, разъяснила последствия и порядок оказания медицинской помощи гражданам, страдающим от этих заболеваний. Отдельное внимание было уделено порядку постановки и снятия с учета в наркологическом диспансере.

Осужденные приняли активное участие в обсуждении данной темы, задавали интересующие их вопросы и получали на них развернутые ответы.

Подобные встречи, сообщили в УФСИН, проводятся на регулярной основе. Они направлены на пропаганду здорового образа жизни и профилактику девиантного поведения граждан, преступивших черту закона.