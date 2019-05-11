В Петрозаводске откроется первый квест-маршрут под открытым небом

Открытие маршрута состоится в рамках большого городского праздник "Семейный экофест", сообщили в пресс-службе Национального парка "Водлозерский".

В воскресенье,19 мая, в Петрозаводске во второй раз пройдет большой городской праздник "Семейный экофест". Фестиваль запущен в рамках всемирно известной акции "Марш парков" и объединит заповедные территории Карелии.

В выходной день пройдет сразу несколько крупных мероприятий экологической направленности. На городской "Зеленой тропе" откроют обновленный маршрут "Карелия заповедная". Это первый квест-маршрут под открытым небом в нашей республике. Информационные стенды, расположенные на тропе, помогут жителям и гостям столицы Карелии узнать все самое интересное о национальных парках и заповедниках, дистанционно прогуляться по удивительным уголкам нашего края. А новые фотозоны приблизят мир дикой природы для городских жителей.

Откроет праздник для всей семьи экологический квест вдоль реки Лососинки. Горожане и гости столицы республики будут соревноваться в знаниях, смекалке и ловкости.

Вторым крупным мероприятием Семейного праздника станет экологический квиз "Эволюция". Командная интеллектуальная битва впервые пройдет в Петрозаводске в теме "эко".

Регистрация на Квест и Квиз уже открыта в официальной группе мероприятия.

"Семейный экофест" стартует в 10.00 и завершится в 15.00. В ходе праздника пройдут различные мастер-классы, интерактивные игры, будут работать фотозоны и торговые ряды, пройдет торжественное награждение победителей творческих конкурсов "Марша парков – 2019", а также лотерея от спонсоров.