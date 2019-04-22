В Петрозаводске откроется цех глубокой переработки рыбы

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Группа компаний "Карельские рыбные заводы" и входящая в нее фирма "Парад-плюс" готовы увеличить объем и ассортимент рыбной продукции после открытия цеха глубокой переработки в 2019 году.
Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии, об этом директор предприятия Федор Смирнов рассказал главе ведомства Владимиру Лабинову во время его визита в будущий цех.
По словам Федорова, в настоящее время начался монтаж рыбоперерабатывающего оборудования. Тестовый запуск технологической линии планируется в июне 2019 года.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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