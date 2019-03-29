В Петрозаводске откроется выставка "Бегущие по волнам"

Выставка будет работать с 4 по 28 апреля, сообщили в пресс-службе Городского выставочного зала.

Выставка "Бегущие по волнам", открывающаяся в Городском выставочном зале Петрозаводска, посвящена Морю. Любовь и интерес к этой вечной и неисчерпаемой теме объединили семь художниц из разных городов: Елену Тимофееву и Нелли Григорьеву из Петрозаводска, Винету Трумпениеце из Лиепаи (Латвия), Елену Краузе и Евгению Арсеньеву из Череповца, Юлию Коросову из Великого Новгорода, Элеонору Альметьеву из Санкт-Петербурга.

Нелли Григорьева: "Встреча с морем – это как встреча с любимым человеком – незабываема и неповторима".

Евгения Арсеньева: "Мне нравится создавать керамику, сочетающую в себе архаичность и современность. Я черпаю вдохновение в непринужденной красоте природы, в предметах и явлениях, которые радуют глаз, оставаясь незаметными".

Открытие состоится 4 апреля в 16.00.

Будет работать с 5 по 28 апреля с 12.00 до 19.00.