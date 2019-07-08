В Петрозаводске откроется выставка одежды в стиле хиппи

В день открытия выставки, 12 июля, вход свободный, сообщили в Минкультуры Карелии.

В пятницу, 12 июля, в 16.00 в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 состоится открытие вернисажа Марии Селивёрстовой "Дети цветов". В день открытия выставки – вход свободный. Посетить экспозицию можно будет до 15 августа.

Такое название - "Дети цветов" - выставка получила в честь новой коллекции, посвященной движению хиппи. Посетители вернисажа смогут познакомиться с творчеством дизайнера, увидеть одежду из новой коллекции, отличающуюся простотой кроя, натуральными тканями и этническими моментами, а также одежду из других коллекций.

Коллекции одежды бренда "MS" поражают смесью классики с этническими элементами, гармонией фактуры и цветов. В созданных Марией вещах четкие линии сочетаются с сочными принтами, глубокие оттенки с струящимися тканями. Особое внимание уделяется рисункам, а также проработке деталей. Вся созданная одежда – это ручная работа, отличающаяся уникальностью и самобытностью.