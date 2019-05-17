В Петрозаводске откроется выставка "Вселенная "Калевала"

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Выставка состоится 24 мая в Музее изобразительных искусств, сообщили в Минкультуры Карелии.
Открытие выставки "Вселенная "Калевала", приуроченной к 170-летию выхода в свет второго дополненного издания эпоса, состоится 24 мая в 16.00.
Выставка представляет золотой фонд музейного собрания, предметы "калевальской" коллекции музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного и ювелирного искусств, художественные объекты карельских, российских и зарубежных авторов.
Проводниками станут Тамара Юфа, Осмо Бородкин, Георгий Стронк, Николай Брюханов, Мюд Мечев, Борис Акбулатов. Произведения этих авторов дополнят уникальные работы художников русского авангарда – учеников школы "Мастеров аналитического искусства" (Павла Филонова).
Экспозиция будет работать до 29 сентября. Запись на экскурсии: (8142)78-37-13.
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