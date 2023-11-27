Бизнесмена в Карелии обвиняют в краже 700 000 рублей на муниципальных контрактах

В Калевале дело местного предпринимателя дошло до суда.

В Карелии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36–летнего местного предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2019 мужчина, возглавлявший компанию, занимающуюся благоустройством, облагораживал территорию «Рыночная площадь» на улице Ленина в поселке Калевала в рамках муниципального контракта. При этом он применял материалы, не предусмотренные техническим заданием и сметной документацией. Общая стоимость таких работ составила более 700 000 рублей.

Копия обвинительного заключения будет направлена для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд.