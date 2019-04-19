В Петрозаводске откроются новые залы бокса и карате

В помещениях бывшего универмага "Карелия-Маркет" появятся площадки для занятий единоборствами.

На третьем этаже бывшего торгового комплекса к лету будут оборудованы залы для занятий боксом и карате.

Всего предполагается оборудовать четыре зала на площади 1 тысячи кв м. Самым большим из них будет зал бокса, который расположится примерно на 370 кв м. На этаже будут оборудованы раздевалки и душевые.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".