В Петрозаводске откроются новые залы бокса и карате

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В помещениях бывшего универмага "Карелия-Маркет" появятся площадки для занятий единоборствами.
На третьем этаже бывшего торгового комплекса к лету будут оборудованы залы для занятий боксом и карате.
Всего предполагается оборудовать четыре зала на площади 1 тысячи кв м. Самым большим из них будет зал бокса, который расположится примерно на 370 кв м. На этаже будут оборудованы раздевалки и душевые.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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