В Петрозаводске открылась секция по плаванью для детей с нарушениями зрения

По инициативе Федерации спорта слепых Карелии в Петрозаводске начала свою работу секция по плаванию для детей с нарушениями зрения.

Как сообщили в Минспорта Карелии, занятия проводятся в бассейне H2O в рамках проекта «Я — спортсмен!», который победил в конкурсе грантов Главы Карелии.

В бассейне с детьми занимается профессиональный тренер по адаптивному плаванию Аксана Антошина. Сейчас занятия проводятся в тестовом режиме, но уже совсем скоро будут походить регулярно — один раз в неделю.

В дальнейшем у Федерации есть планы по организации занятий настольным теннисом по спорту слепых, легкой атлетикой и лечебной физической культурой.