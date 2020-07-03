В Петрозаводске открылись 11 пунктов проведения ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 25 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сегодня по всей стране началась долгожданная экзаменационная кампания. 3 июля выпускники школ сдают первый в 2020 году экзамен по выбору по одному из следующих предметов: "География", "Литература" или "Информатика и ИКТ".

В Петрозаводске функционируют 11 пунктов проведения единого государственного экзамена. На всех пунктах проведена уборка с применением дезинфицирующих средств, установлены дозаторы с антисептиками. На входе всем участникам процедуры бесконтактно измеряют температуру. Организаторы и общественные наблюдатели должны находиться в ППЭ в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках.

Напомним, что в этом году ребята сдают ЕГЭ исключительно для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения. Следующий экзамен по предмету "Русский язык" пройдёт 6 и 7 июля. Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции между участниками ЕГЭ не менее 1,5 метров, рекомендованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предусмотрено распределение участников самого массового экзамена на два дня. В нашем городе ЕГЭ по этому предмету будет сдавать 1531 человек.

В 2020 году основной период сдачи экзаменов продлится до 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, запланирован дополнительный период сдачи экзаменов с 3 по 8 августа.

Ранее сообщалось, что выпускникам школ в Карелии разрешили сдавать ЕГЭ без масок.