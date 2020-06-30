Выпускникам школ в Карелии разрешили сдавать ЕГЭ без масок

Глава Карелии снял ограничительные меры из-за коронавируса для школьников, сдающих единый государственный экзамен.

Согласно распоряжению руководителя республики Артура Парфенчикова, выпускникам разрешается не надевать защитные маски во время экзамена.

"Понимаем, что сдача ЕГЭ для выпускников – большой стресс, поэтому непосредственно во время проведения экзамена ребята могут находиться без масок. Все остальные требования Роспотребнадзора, в том числе социальная дистанция при рассадке, масочный режим во время консультаций, остаются в силе", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Кроме того, согласно распоряжению главы Кареии, снимаются ограничения для жителей республики с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет.

Также теперь в полном объеме начинают предоставлять услуги Многофункциональные центры.

Ранее глава Карелии отменил режим самоизоляции для приезжих.