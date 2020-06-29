Глава Карелии отменил режим самоизоляции для приезжих

Сегодня, 30 июня, во время прямой линии Артур Парфенчиков заявил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в республику.

В Карелии отменена 14-дневная самоизоляция для граждан, прибывших из других регионов.

По словам Артура Парфенчикова, на такое решение повлияли многочисленные обращения граждан: люди планируют отпуска, хотят приехать к родственникам.

"Мы режим самоизоляции снимаем. Мы понимаем, что он сыграл колоссальную роль", – отметил губернатор.

Но те, кто прибыл из-за рубежа, все таки должны соблюдать режим самоизоляции. А также будут действовать меры контроля для лиц, прибывших в Карелию со служебными командировками. Им при въезде необходимо предоставить анализ на COVID-19.