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29.06.2020 16:02

Глава Карелии отменил режим самоизоляции для приезжих

Новости. Общество
13:49, 30 Июня 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Сегодня, 30 июня, во время прямой линии Артур Парфенчиков заявил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в республику.

В Карелии отменена 14-дневная самоизоляция для граждан, прибывших из других регионов.

По словам Артура Парфенчикова, на такое решение повлияли многочисленные обращения граждан: люди планируют отпуска, хотят приехать к родственникам.

"Мы режим самоизоляции снимаем. Мы понимаем, что он сыграл колоссальную роль", – отметил губернатор.

Но те, кто прибыл из-за рубежа, все таки должны соблюдать режим самоизоляции. А также будут действовать меры контроля для лиц, прибывших в Карелию со служебными командировками. Им при въезде необходимо предоставить анализ на COVID-19.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
прихожанин
2020-06-30 15:09:24
К чему вся эта возня ?
миша
2020-06-30 13:56:57
А что, все уже хорошо?
zanoza
2020-06-30 14:13:18
миша, а было плохо?
zanoza
2020-06-30 13:55:06
Здорово! Только зачем нам тогда советовать не расслабляться?
Гость
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