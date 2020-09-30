В Петрозаводске открывается бесплатное коворкинг-пространство

В Петрозаводске открывается новое коворкинг-пространство для молодых предпринимателей и самозанятых людей, которым требуется офисное помещение для работы, творчества или встреч с клиентами.

Воспользоваться рабочим местом можно на безвозмездной основе.

Дизайн-проект коворкинга подготовлен членом Союза дизайнеров России, директором Центра дизайна интерьера в Петрозаводске Яной Пермяковой и воплощен в жизнь командой Корпорации развития Республики Карелия. Появление современного комфортабельного коворкинг-пространства стало возможно при поддержке международного проекта для молодых предпринимателей "BUSY – Бизнес для молодежи", реализуемого в рамках Программы приграничного сотрудничества "Карелия".

"Основная задача нового коворкинга – помочь местным молодым предпринимателям развиваться профессионально, достичь успеха в сфере бизнеса. Мы готовы разместить у себя действующих представителей МСП, стартапы и тех, кто ещё только готовится к реализации своей бизнес-идеи. Главное условия – возраст до 35 лет", – сообщила руководитель Центра международных и обучающих программ Корпорации развития Республики Карелия Наталья Багрова.

Коворкинг-пространство удобно расположилось в центре Петрозаводска, на площадке Корпорации развития РК по набережной Гюллинга, 11. Официальное открытие намечено на 14 октября, но коворкинг уже готов принять первых молодых предпринимателей.

Если вас заинтересовала возможность организации рабочего места в коворкинг-пространстве, забронируйте его по телефону 8 (921) 463-63-89, контактное лицо – руководитель Центра международных и обучающих программ Корпорации развития Республики Карелия Наталья Багрова.