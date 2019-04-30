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Новости. Общество
17:40, 30 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Геннадий Шишкин

В Петрозаводске открывается новое арт-пространство

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Посетители "Кладовой Марьяне" смогут угоститься ягодным чаем, вареньем, медом, сообщили в администрации Петрозаводска.

Городской дом культуры приглашает 1 мая петрозаводчан и гостей карельской столицы посетить новое арт-пространство "Кладовая Марьяне".

В праздничные майские дни в информационно-культурном центре на пр. Ленина, 38 для гостей и жителей города откроется арт-пространство "Кладовая Марьяне", посвященная символу Карелии и Петрозаводска красавице Марьяне.

Все в "Кладовой" напоминает о главных сокровищах карельских лесов - северных ягодах.

Ягодная фотовыставка дает уникальную возможность заглянуть в таинственные уголки природы, где обитают черника, голубика, брусника, клюква и самые ценные и редкие: морошка, княженика и вороника.

На "Ягодном троне" восседает сама царица лесов и болот – Марьяне. Каждого, кто станет желанным гостем кладовой, примет с радостью, угостит чаем целебным или напитком ягодным, детей позабавит, как вести себя в лесу да премудростям народным обучит.

Хозяйка леса славится своим мастерством да рукоделием. Можно камушек онежский расписать, оберег сплести, ягодку - сувенир из фетра сделать.

Ну а если просто отдохнуть захочется, поезд свой дождаться - приглашает отдохнуть и расслабиться на мягких моховых кочках, журналы полистать, книжки почитать, в настольные игры поиграть.

Появится в ее кладовой и особое место – "Лесной погребок", где хранятся богатства несметные нашей кудесницы: ягодные сладости (варенья, джемы, мед), травяные и ягодные чаи, а также посуда, украшения, одежда. Всеми этими драгоценными дарами природы и карельских искусников готова она поделиться со всеми своими гостями.

Для гостей города "Кладовая Марьяне" работает ежедневно, это арт-пространство, предполагающее свободное времяпровождение: уютная атмосфера, бесплатный wi-fi, мягкие пуфы, настольные игры, чай/ кофе, фильмы, книги.

Также у посетителей будет возможность отправить эксклюзивные открытки в любую точку мира, приобрести оригинальные сувениры, сфотографироваться на троне Марьяне, разгадать загадки народов севера, погадать на древних рунах, узнать секреты северных ягод.

По предварительным заявкам проводятся мастер-классы по росписи на камнях, плетению карельского оберега, изготовлению сувенира из фетра. Для организованных детских групп возможно проведение игровой программы "В гостях у Марьяне".

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