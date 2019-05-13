09:42, 13 Мая 2019
В Петрозаводске отменили приватизацию госсобственности из-за недостоверности данных
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Фонд госимущества Карелии отменил итоги аукциона по продаже в Петрозаводске объекта недвижимости, находящегося в государственной собственности, из-за недостоверности результатов рыночной оценки.
Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, по инициативе которой Фонд принял такое решение.
По ее словам, к ней обратилась с жалобой одна из петрозаводских фирм, претендовавших на покупку помещения. Заявитель указал на отсутствие в аукционной документации значимой информации о предлагаемой к продаже недвижимости, в том числе, об ограничениях доступа к помещению, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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