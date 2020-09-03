В Петрозаводске отремонтировали одну из восьми лестниц

Работы на части объектов находятся в завершающей стадии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы на восьми лестничных спусках ведет ООО "Свой дом".

Уже завершено устройство лестницы на улице Ровио. Объект сдан.





Работы на остальных объектах продолжаются.

На проспекте Александра Невского выполнено устройство лестничного спуска и пешеходных дорожек, завершается благоустройство прилегающей территории.

На Карельском проспекте сделана опалубка под бетонирование, будет проводиться мощение дорожек. С обоих сторон на этом объекте предусмотрены металлические поручни, а для спуска с колясками – металлическая аппарель.

На Лососинской набережной завезен щебень, идет подготовка к бетонированию. Ступени и ограждения уже закуплены и получены.





Особое внимание приковано к лестничному спуску на Вольной улице, связывающему район Октябрьского проспекта с центром города. В настоящее время там завершены монтаж ступеней и установка каменного бордюра на верхней площадке спуска. Подрядчик приступил к устройству фундаментов под металлические поручни.





На лестнице на улице Пушкинской ведется мощение. На улице Кузьмина сделана бетонная заливка под установку ступеней. На Фрунзе укладывают каменные ступени.