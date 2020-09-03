Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как архитектурная подсветка украсила центр Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО) 10
Сегодня 11:35
Жилой дом горит на Перевалке (ФОТО)
03.09.2020 20:24
Дайвер обнаружил мусорный контейнер на дне карьера в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
Сегодня 08:20
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 3
Сегодня 10:43
Пресс-секретарь главы Карелии: "Слухи о "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны" 9
Сегодня 09:51

В Петрозаводске отремонтировали одну из восьми лестниц

Новости. Общество
16:21, 04 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Работы на части объектов находятся в завершающей стадии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы на восьми лестничных спусках ведет ООО "Свой дом".

Уже завершено устройство лестницы на улице Ровио. Объект сдан.

Работы на остальных объектах продолжаются.

На проспекте Александра Невского выполнено устройство лестничного спуска и пешеходных дорожек, завершается благоустройство прилегающей территории. 

На Карельском проспекте сделана опалубка под бетонирование, будет проводиться мощение дорожек. С обоих сторон на этом объекте предусмотрены металлические поручни, а для спуска с колясками – металлическая аппарель. 

На Лососинской набережной завезен щебень, идет подготовка к бетонированию. Ступени и ограждения уже закуплены и получены.

Особое внимание приковано к лестничному спуску на Вольной улице, связывающему район Октябрьского проспекта с центром города. В настоящее время там завершены монтаж ступеней и установка каменного бордюра на верхней площадке спуска. Подрядчик приступил к устройству фундаментов под металлические поручни.

На лестнице на улице Пушкинской ведется мощение. На улице Кузьмина сделана бетонная заливка под установку ступеней. На Фрунзе укладывают каменные ступени.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-09-04 17:34:10
Какой трогательный пафос. В середине сентября подрядчик ведёт работы на объектах, которые должен был сдать к 1 июля.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

Сегодня 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 1
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 25
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 3
Сегодня 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»