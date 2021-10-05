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В Петрозаводске пенсионерам расскажут, как перестать быть «чайниками» в Сети

Новости. Общество
08:20, 05 Октября 2021
фото: © fotostrana.ru

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Пенсионеров в Петрозаводске приглашают бесплатно обучиться компьютерной грамотности.

В Петрозаводске возобновились занятия на курсах компьютерной грамотности для пенсионеров. Об этом информирует региональное отделение Пенсионного фонда. Сейчас идет формирование групп, которые будут заниматься в октябре. Курсы проводятся бесплатно. 

Занятия предусмотрены в двух потоках: для начинающих пользователей, а также для тех, кто уже освоил азы компьютерной грамотности на курсах в прошлые годы либо самостоятельно. 

Пенсионеров научат создавать различные файлы, пользоваться интернетом, получать государственные услуги через портал госуслуг или сайт ПФР. Внимание также будет уделяться правилам безопасности при работе в интернете. 

Занятия проводятся на базе Петрозаводского кооперативного техникума (проспект Первомайский, 1а), а также на базе Карельского института развития образования (ул. Правды, д. 31). Жители районов Карелии, желающие обучаться на курсах в кооперативном техникуме, могут воспользоваться общежитием Карелреспотребсоюза на время проведения занятий по льготной стоимости.

Записаться на занятия в кооперативном техникуме можно, подав заявление в любой клиентской службе ПФР как в Петрозаводске, так и в районах Карелии, либо в отделении ПФР по РК (ул. Кирова, 23)

Записаться на занятия в Карельском институте развития образования можно  по телефону: +79814001860.

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Комментарии

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2021-10-05 08:43:35
Зря . Научатся читать правду и проголосуют против педроссов..)))
Гость
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