В Петрозаводске пьяная гостья обокрала хозяев

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В полицию Петрозаводска обратился 30-летний горожанин с заявлением ок раже денег, сообщили в МВД Карелии.
После ухода гостей, мужчина обнаружил пропажу 5 тысяч рублей из кошелька.
Сотрудники полиции установили подозреваемую, 42-летнеюю ранее судимую подругу семьи потерпевшего. В тот вечер она вместе с хозяевами распивала спиртное на кухне.
По версии следствия, воспользовавшись моментом, гостья похитила из кошелька на холодильнике наличные, а затем ушла. Впоследствии она потратила чужие деньги на личные нужды.
На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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