В Петрозаводске пьяная гостья обокрала хозяев

В полицию Петрозаводска обратился 30-летний горожанин с заявлением ок раже денег, сообщили в МВД Карелии.

После ухода гостей, мужчина обнаружил пропажу 5 тысяч рублей из кошелька.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, 42-летнеюю ранее судимую подругу семьи потерпевшего. В тот вечер она вместе с хозяевами распивала спиртное на кухне.

По версии следствия, воспользовавшись моментом, гостья похитила из кошелька на холодильнике наличные, а затем ушла. Впоследствии она потратила чужие деньги на личные нужды.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.