В Петрозаводске пьяный подросток обещал шагнуть из окна и разбил соседскую машину (ФОТО)

В итоге юноша передумал сводить счеты с жизнью и теперь будет поставлен полицией на профилактический учет.

ЧП произошло ранним утром 28 сентября в Петрозаводске на бульваре Интернационалистов. Нетрезвый подросток обещал шагнуть из окна подъезда многоэтажки. Об этом рассказал читатель «Столицы на Онего».

Также молодой человек выбросил с высоты мобильный телефон и повредил им крышу припаркованного у дома автомобиля «Lexus».

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Молодой человек закрыл окно и спрятался в подъезде. Представители оперативных служб вывели его из здания.

Водитель поврежденного автомобиля написал заявление в полицию. Он считает, что машине был причинен ущерб в сумме 400 тыс. рублей.

В МВД «Столице на Онего» сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место ЧП. Несовершеннолетний юноша оказался учащимся среднего специального заведения. В Петрозаводск он прибыл из района. В момент происшествия он был нетрезв. В полиции пообещали поставить юношу на профилактический учет.