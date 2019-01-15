В Петрозаводске пьяный сын испугал пенсионерку

Пенсионерка вызвала сотрудников вневедомственной охраны, потому что не смогла справиться с сыном, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске 14 января в 16.16 группа задержания вневедомственной охраны была направлена на сработку приложения "Мобильный телохранитель".

Жительница Древлянки вызвала сотрудников, поскольку самостоятельно не могла справиться с взрослым сыном.

Мужчина, которому уже за сорок, не рассчитал дозу алкоголя и потерял самоконтроль. Его передали полицейскому наряду.