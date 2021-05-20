В Петрозаводске пьяный внук выгнал бабушку из её дома

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, сообщили на сайте ведомства.

Вечером 19 мая на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил вызов в один из домов на улице Чапаева — помощь потребовалась 71-летней горожанке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что 34-летний мужчина в пьяном виде пришел в дом своей бабушки, устроил скандал и выгнал ее из квартиры.

Испуганная пенсионерка вызвала помощь и написала заявлением в полицию. Дебошир был задержан и доставлен в участок.