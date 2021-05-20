Реклама на сайте
Прислать новость
Вакцинация от коронавируса войдет в России в национальный календарь прививок 1
20.05.2021 20:40
В дачном кооперативе Карелии разыскивают бабушку, которая пошла за водой на колодец и пропала
20.05.2021 18:20
Ребенок в Петрозаводске упал с недостроенного дома 9
20.05.2021 14:33

В Петрозаводске пьяный внук выгнал бабушку из её дома

Новости. Происшествия
10:53, 21 Мая 2021
фото: © shutterstock.com

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, сообщили на сайте ведомства.

Вечером 19 мая на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил вызов в один из домов на улице Чапаева — помощь потребовалась 71-летней горожанке.

Детскую площадку можно изменить за 2 минуты
19.05.2021 11:58

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что 34-летний мужчина в пьяном виде пришел в дом своей бабушки, устроил скандал и выгнал ее из квартиры.

Испуганная пенсионерка вызвала помощь и написала заявлением в полицию. Дебошир был задержан и доставлен в участок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-21 10:59:26
Типовой случай. Внуки отправили жить в глухую деревню старика из моего района. Он приехал за пенсией и плакал, что с ним так обошлись. Уже не живет.((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

20.05.2021 16:10
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»