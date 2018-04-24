В Петрозаводске планируют изменить порядок расчета аренды земельных участков

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Администрация Петрозаводска подготовила законопроект об изменении правил расчета арендной платы за определенные категории земельных участков.
Согласно документу, предлагается дополнить перечень земельных участков, размер арендной платы которых определяется как выраженный в рублях процент кадастровой стоимости, а в случае отсутствия кадастровой стоимости - как выраженный в рублях процент рыночной стоимости земельного участка, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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