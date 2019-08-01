В Петрозаводске починят скамейки, урны и ограждения

В карельской столице пройдет ремонт элементов "малых архитектурных форм", - сообщает мэрия.

"Муниципальным контрактом на выполнение планового ремонта предполагается покраска элементов украшения Онежской набережной, восстановление поврежденных фрагментов игровых детских площадок, частичная замена ограждений в зеленых и пешеходных зонах, починка скамеек, обновление урн", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланированы ремонты Санкт-Петербургской аллеи, Зарецкого парка и лестничного спуска по улице Свердлова.