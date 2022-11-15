В Петрозаводске почтут минутой молчания память воинов, погибших в Чечне

В столице Карелии пройдет акция в память о погибших во время боевых действий в Чеченской Республике.

В воскресенье, 11 декабря, у мемориала «Сынам Карелии, погибшим в Чечне» в парке Лес Победы (между Первомайским проспектом и улицей Антикайнена — мемориал «Колокол скорби», аллея Александра Калинина), состоится акция в память о погибших в Чеченской Республике. Мероприятие приурочено к 28-летию с начала боевых действий на Северном Кавказе, сообщили в администрации города.

Акция стартует в 11.00. Перед участниками мероприятия — ветеранами боевых действий на Северном Кавказе и в Афганистане, а также матерями военнослужащих — выступят официальные лица, погибших почтут минутой молчания, а к мемориалу возложат цветы.

Горожан приглашают почтить память тех, кто оставил свою жизнь на полях сражений и чествовать выживших защитников Отечества.

Подробности об акции можно узнать в паблике молодежного центра «Смена».