В Петрозаводске подросток украл чужую посылку

Подросток вскрыл почтовый автомат и похитил посылку с духами, сообщили в МВД Карелии.

В феврале в полицию Петрозаводска обратился сотрудник организации, обеспечивающей работу постаматов (терминал по выдаче товаров, заказанных в Интернете). При проверке одного из них, расположенного в микрорайоне Кукковка, был выявлен факт вскрытия устройства.

Сотрудники полиции установили подозреваемого –подростка. Он незаметно для окружающих вскрыл хранилище, после чего похитил коробку. В посылке оказались женские духи. Несовершеннолетний вручил их родственнице, которая не подозревала о криминальном происхождении подарка.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются иные обстоятельства происшествия.