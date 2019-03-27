В Петрозаводске подросток украл чужую посылку

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Подросток вскрыл почтовый автомат и похитил посылку с духами, сообщили в МВД Карелии.
В феврале в полицию Петрозаводска обратился сотрудник организации, обеспечивающей работу постаматов (терминал по выдаче товаров, заказанных в Интернете). При проверке одного из них, расположенного в микрорайоне Кукковка, был выявлен факт вскрытия устройства.
Сотрудники полиции установили подозреваемого –подростка. Он незаметно для окружающих вскрыл хранилище, после чего похитил коробку. В посылке оказались женские духи. Несовершеннолетний вручил их родственнице, которая не подозревала о криминальном происхождении подарка.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются иные обстоятельства происшествия.
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