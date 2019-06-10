В Петрозаводске подросток украл машину у "иностранца"

Подросток угнал автомобиль у мужчины, проживающего за границей, и придумал красивую историю для сокрытия преступления, сообщили в МВД Карелии.

В конце мая в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что кто-то похитил автомобиль ее отца. Выяснилось, что родитель долгое время проживает за границей и не пользуется транспортом.



Некоторое время назад заявительница оставила машину на подземной парковке одного из жилых комплексов, а спустя продолжительное время вернулась, и не нашла ее.

К тому времени, когда женщина пришла в полицию писать заявление, машина была уже обнаружена. Сотрудники полиции заметили в городском транспортном потоке автомобиль, за рулем которого находился юноша, и остановили его для выяснения всех обстоятельств.



Водитель машины пояснил, что ему на улице предложили купить автомобиль и он договорился на рассрочку по платежам на два месяца. При этом номера телефона бывшего автовладельца он дать не мог. Ни полицейские, ни отец молодого человека не поверили в эту историю. Тогда он рассказал, как все было на самом деле.

В один из майских дней подросток гулял по микрорайону Перевалка. На парковке он обнаружил покрытый слоем пыли автомобиль, внутри которого находились ключи и регистрационные документы.



Транспортное средство приглянулось юноше и через некоторое время он вернулся на стоянку уже с инструментами и аккумулятором. Подростку удалось запустить двигатель, и он пригнал автомобиль к себе во двор.



Маме он рассказал придуманную историю, которую в дальнейшем попытался повторить полицейским. Женщина поверила. Несколько недель машина стояла во дворе и молодой человек планировал поставить его на учет.

Возбуждено уголовное дело.