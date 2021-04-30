В Петрозаводске появились «Окна Победы» (ФОТО)

Столица Карелии присоединилась ко всероссийскому флешмобу «Окна Победы».

В Петрозаводске стартовала акция «Окна Победы». Так, Республиканский центр патриотического воспитания украсил свои окна фотографиями военных лет. На них люди, которые ждали Победу, ковали ее изо дня в день своим трудом, стойкостью и отвагой. Приняли участие в акции и ученики 3 «А» классов олонецкой школы № 1 и школы № 6 Петрозаводска. Об этом сообщается в официальном паблике правительства республики.

В правительстве напомнили, в общенародном флешмобе, который будет идти до 9 мая, может принять участие любой желающий.

«Украшайте окна квартиры или дома символами Великой Победы, фотографиями, словами благодарности в адрес ветеранов и выкладывайте фото на своих страничках в соцсетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ», - пишут в паблике.