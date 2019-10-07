В Петрозаводске появилось граффити-поздравление Путину (ФОТО)

Граффитист Эдуард Хомченко на улице Чапаева в Петрозаводске в честь дня рождения президента России Владимира Путина написал на стене его цитату.

В разных регионах страны в ночь с 6 на 7 октября появились граффити-поздравления ко дню рождения президента России Владимира Путина, пишет ruposters.

В Подмосковье на фасаде 9-этажного здания появилось изображение древнегреческого мифологического персонажа с земным шаром на плечах. Лицо Атланта – лицо Владимира Путина, рядом надпись: "Ты поддерживаешь мир, весь мир поддерживает тебя!"



Автором граффити художник Иван Пчелин из Екатеринбурга,

Также в ночь с 6 на 7 октября в нескольких городах России на проходимых местах, во дворах, общественных местах были нанесены цитаты Владимира Путина.

В Петрозаводске на ул. Чапаева рядом с автовокзалом у железнодорожного путепровода появилась цитата: "Если я все-таки решаю что-то сделать, то либо довожу дело до конца, либо, в крайнем случае, довожу это дело до максимума". Автором надписи стал граффитист Эдуард Хомченко.



Автор: Эдуард Хомченко

"Сегодня у нашего лидера день рождения! Мы гордимся им, своими словами и действиями он показывает примером для многих. Поэтому мы выбрали одну из цитат президента: "Если я все-таки решаю что-то сделать, то либо довожу дело до конца, либо, в крайнем случае, довожу это дело до максимума". Уверен, что эта фраза станет для гостей и жителей города отличной мотивацией", - считает художник.