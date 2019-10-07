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Новости. Общество
14:53, 07 Октября 2019
фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Петрозаводске появилось граффити-поздравление Путину (ФОТО)

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Граффитист Эдуард Хомченко на улице Чапаева в Петрозаводске в честь дня рождения президента России Владимира Путина написал на стене его цитату.

В разных регионах страны в ночь с 6 на 7 октября появились граффити-поздравления ко дню рождения президента России Владимира Путина, пишет ruposters.

В Подмосковье на фасаде 9-этажного здания появилось изображение древнегреческого мифологического персонажа с земным шаром на плечах. Лицо Атланта – лицо Владимира Путина, рядом надпись: "Ты поддерживаешь мир, весь мир поддерживает тебя!"


Автором граффити художник Иван Пчелин из Екатеринбурга,

Также в ночь с 6 на 7 октября в нескольких городах России на проходимых местах, во дворах, общественных местах были нанесены цитаты Владимира Путина.

В Петрозаводске на ул. Чапаева рядом с автовокзалом у железнодорожного путепровода появилась цитата: "Если я все-таки решаю что-то сделать, то либо довожу дело до конца, либо, в крайнем случае, довожу это дело до максимума". Автором надписи стал граффитист Эдуард Хомченко.


Автор: Эдуард Хомченко

"Сегодня у нашего лидера день рождения! Мы гордимся им, своими словами и действиями он показывает примером для многих. Поэтому мы выбрали одну из цитат президента: "Если я все-таки решаю что-то сделать, то либо довожу дело до конца, либо, в крайнем случае, довожу это дело до максимума". Уверен, что эта фраза станет для гостей и жителей города отличной мотивацией", - считает художник.

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Комментарии

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однозначно
2019-10-07 15:28:58
Хде Гаврилов ?
Natalia
2019-10-07 15:28:46
Поздравляю с днём рождения! Здоровья нашему лидеру!
goo
2019-10-07 15:24:11
Мне вот эта цитата нравится - "Пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет". Ну и такая -
Изя
2019-10-07 15:23:14
Теперь наверное этого " граффиста " власти посадят))))) . Я бы его посадил это точно ))))))
Неравнодушный
2019-10-07 15:22:55
Простой человек - поклонился солнышку, авось и оно ему улыбнётся.
насмешница
2019-10-07 15:13:38
Сейчас уже начало конца или приближение к максимуму?
Беня
2019-10-07 15:33:01
насмешница, в некоторых случаях конец является следствием максимума. А вы про шо спрашиваете? :)
насмешница
2019-10-07 15:39:54
Беня,
я про цитату , а вы про што :) ?
Leopol'd
2019-10-07 15:06:55
В России на многих заборах и стенах сегодня появлялись разные надписи... И что, все интерпретировать, как поздравления Путину?
P. S. Судя по сегодняшним новостям, президента поздравил губернатор, спикер и граффити художник. Уже немало для республики.
йошкин кот
2019-10-07 15:00:14
что на это ответит мэрия?! рисунок согласован? стилистика выдержана? имущество муниципальное - выпишите сами себе штраф "....за допущение собственниками, владельцами нежилых зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами надписей и рисунков, загрязнений на зданиях, строениях и сооружениях, равно непринятие ими мер по поддержанию внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций..."
Саныч
2019-10-07 14:55:45
Вызывайте санитаров.
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