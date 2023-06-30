В Петрозаводске появился новый скейт-парк (ФОТО)

О завершении благоустройства Ключевского сквера сообщили в мэрии Петрозаводска.
В Ключевском сквере появился новый скейт-парк. На прошлой неделе сотрудники мэрии и муниципального учреждения «ЖКХ» осмотрели зону отдыха и приняли работы.
Как отметили в администрации, подрядчик ООО «Люмакс» в срок установил на территории сквера оборудование для трюков, а также засеял газон и разместил скамейки и урны.
Кроме того, до конца лета МУП «Петрозаводские энергетические системы» смонтирует на площадке освещение.
Скейт-парк стал четвертым в городе: аналогичные объекты есть возле стадиона «Юность», в Бородинском и Дмитриевском скверах.
В этом году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в столице Карелии благоустраивают семь скверов и парков, напомнили в мэрии.
В будущем году в Петрозаводске благоустроят еще семь территорий – парки Беличий Остров, Побережный, Фонтаны, Патриот, Защитников города, скверы Попова и Высотный, сообщили в городской администрации.
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