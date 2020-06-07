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В Петрозаводске появится граффити ко Дню России

Новости. Общество
12:42, 08 Июня 2020
фото: © shutterstock
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Рисунок можно будет увидеть около кинологического центра, сообщили в Минобразе Карелии.

В Петрозаводске создадут граффити, приуроченное ко Дню России.

Карельский региональный Центр молодежи организовал и провел среди уличных художников конкурс эскизов.

"У нас возникла идея создания легального стрит-рисунка в городском пространстве. Государственный праздник День России показался нам хорошим поводом для этого", − поделился директор Карельского регионального Центра молодежи Эдуард Хохлов.

Рисунок, отобранный жюри, будет нанесен в Петрозаводске на бетонные стены в пешеходной зоне около кинологического центра. Художники завершат работу к 12 июня.

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