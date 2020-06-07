В Петрозаводске появится граффити ко Дню России

Рисунок можно будет увидеть около кинологического центра, сообщили в Минобразе Карелии.

В Петрозаводске создадут граффити, приуроченное ко Дню России.

Карельский региональный Центр молодежи организовал и провел среди уличных художников конкурс эскизов.

"У нас возникла идея создания легального стрит-рисунка в городском пространстве. Государственный праздник День России показался нам хорошим поводом для этого", − поделился директор Карельского регионального Центра молодежи Эдуард Хохлов.



Рисунок, отобранный жюри, будет нанесен в Петрозаводске на бетонные стены в пешеходной зоне около кинологического центра. Художники завершат работу к 12 июня.